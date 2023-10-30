ماجدة الرومي تُعيد نشر أغنية 'على باب مصر' من حفلها بقصر القبة

حرصت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، على إعادة نشر الأغنية الوطنية""على باب مصر"، على موقع"يوتيوب"، وعبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تغنت بها في حفلها الأول والمميز الذي استضافه قصر القبة عقب فتحه للجمهور في أبريل عام 2021، بقيادة المايسترو نادر عباسى وأوركسترا الاتحاد الفيلهارمونى، .

وذلك من أجل تعزيز الوحدة الوطنية في مصر وبث روح الانتماء والفخر للوطن بعد أن نشرتها الشركة المنظمة للحفل. مخرج"صوت وصورة" يكشف لـ صدى البلد أسباب حماسه للمسلسل قبل عرضها تلفزيونيا.. تعرف على أحداث الحلقة 13 من صوت وصورة وجاء هذا الحفل الغنائي في إطار التعاون الفني المثمر بين الفنانة ماجدة الرومي وRMC، بهدف تقديم أرقى أنواع الفنون العالمية التي تساهم في الارتقاء بالذوق العام، والتي تحظى باهتمام الجمهور المتذوق للفن من المصريين والأجانب.جدير بالذكر أن أغنية"على باب مصر"، تغنت بها أم كلثوم وكتب كلماتها كامل الشناوي ولحنها محمد عبد الوهاب.

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