ماجد المهندس يستعد لإحياء حفل غنائي في الكويت

يستعد نجم الأغنية الخليجية ماجد المهندس ، لإحياء حفلاً غنائيًا يوم الخميس 3 أكتوبر المقبل، في الكويت ، بمصاحبة الفرقة موسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس.وسيتم تجهيز الحفل بأحدث وأعلى التقنيات في مجال الصوت والإضاءة والديكور المبهر لخروج الحفل بأبهى وإجمل صورة.

وسيغني ماجد المهندس، في هذا الحفل ولأول مرة أحدث أعماله الغنائية بعنوان «الجو»، والتي تم طرحها على طريقة الفيديو كليب من إخراج المخرج اللبناني فادي حداد، وكلمات أحمد علوي وألحان أحمد الهرمي وتوزيع سيروس والتي تحقق حاليا نسبة مشاهدات عالية جدا وتتصدر قائمة الأكثر تداولًا في دول الخليج والوطن العربي.

ماجد المهندس حفل غنائي الكويت الـجو أغنية جديدة

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