مات ديمون يشارك في تجربة حكي خيرية مع مارك رافلو

30/10/2023 03:49 م / مصدر: جريدة الفجر

يشارك الثلاثي مات ديمون ومارك رافلو وميسي ياجر، في تجربة خيرية جديدة، بأدائهم لخدمة الحكي بأصواتهم، ضمن مبادرة This Is Our Youth. ووفق موقع 'ديد لاين'، التجربة سيشارك الثلاثي بها في قراءة النص المسرحي لكينيث لونجران'، الذي سبق عرضه في برودواي عام 1996.