مات ديمون يشارك في تجربة حكي خيرية مع مارك رافلو

يشارك الثلاثي مات ديمون ومارك رافلو وميسي ياجر، في تجربة خيرية جديدة، بأدائهم لخدمة الحكي بأصواتهم، ضمن مبادرة This Is Our Youth.ووفق موقع"ديد لاين"، التجربة سيشارك الثلاثي بها في قراءة النص المسرحي لكينيث لونجران"، الذي سبق عرضه في برودواي عام 1996.وكان قد ظهر النجم مات ديمون في لقطات جديدة من تصوير مشاهد فيلمه القادم، الذي يتعاون به مع النجم كيسي أفليك في دور البطولة.

وظهر ديمون في لقطات جديدة من تصوير مشاهد الفيلم في مدينة ونيشستر التابعة لمدينة بوسطن، وكان برفقته كيسي أفليك الحاصل سابقا على الاوسكار.ويعتبر هذا الفيلم الجديد أحدث تعاون لمات ديمون مع عائلة أفليك، بعد أن سبق وظهر في بطولة فيلم AIR مع النجم بن أفليك، الشقيق الأكبر للممثل كيسي أفليك.وحاليا يجرى تصوير مشاهد الفيلم الجديد لديمون وكيسي، في مدينة بوسطون، على أن يتم طرحه للعرض في صالات العرض السينمائية خلال عام 2024 المقبل.عاجل| مواعيد قطع الكهرباء ومكان وحيد مستثنى..

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