ماتيو بوسكيتس سيحكم ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، عن حكم مباراة ديربي مدينة مدريد بين ريال مدريد و أتلتيكو مدريد في قمة الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني .

وتعتبر مباراة الديربي بمثابة تحدٍ كبير للحكم الشاب، الذي نجح في خطف الأنظار بأدائه القوي في الدرجة الثانية الموسم الماضي، مما أهله للترقية إلى الدوري الإسباني هذا الموسم. في المقابل، أدار ماتيو بوسكيتس مباراتين لفريق ريال مدريد من قبل، حيث إنه لم يتعرض للهزيمة تحت القيادة التحكيمية لصاحب الـ30 عامًا.

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