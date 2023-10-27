مئات الحفر.. صور بالأقمار الصناعية لقطاع غزة بعد الاجتياح الإسرائيلي

حدد تحليل جديد وحصري لشبكة CNN الإخبارية الأمريكية، بمساعدة الذكاء الاصطناعي، قدرا كبيرا من الدمار في جميع أنحاء قطاع غزة في صور الأقمار الصناعية.وذكرت"سي إن إن" أنه تم تدمير مساحات كبيرة من المباني حول مدينة غزة وبيت لاهيا وبيت حانون، وإن قدرا كبيرا من الأضرار يقع في شمال غزة. وأضافت أنه تم تحديد مئات الحفر في شمال غزة.

الرئيس السيسي: نأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ على حياة المدنيين غزة تتعرض لـمحـرقة.. وتحرك عاجل من البيت الأبيض.. و«بكري» يوجّه طلبا عاجلا للدول العربية| أخبار التوك شو حماس تدعو إلى النفير العام

وأصدرت حركة"حماس" بيانا ذكرت فيها أن"قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، وتصعيد القصف، برا وبحرا وجوا، على الأحياء السكنية، يُنذر بنية الاحتلال ارتكاب مزيد من المجازر وجرائم الإبادة بعيدا عن أعين الصحافة والعالم". headtopics.com

وأضافت:"نحمّل الاحتلال وواشنطن والعواصم الغربية التي دعمته كامل المسئولية عن مسلسل المجازر البشعة وتداعياتها".وطالبت حماس الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، بتحمل المسئولية، و"التحرّك الفوري لوقف الجرائم ومسلسل المجازر بحق شعبنا".وتابعت الحركة:"ندعو شعبنا في كل أماكن تواجده في الضفة والقدس وأراضي 48 والشتات، كما ندعو أحرار العالم إلى النفير العام نصرة لغزة ولوقف العدوان وحرب الإبادة ضد المدنيين".

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