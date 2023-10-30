مؤشر سلطة النقد الفلسطينية: انكماش واسع فى الضفة الغربية وانهيار فى قطاع غزة

كشفت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر أكتوبر الجارى، عن تدهور المؤشر الكلى فى فلسطين مسجلاً تراجعاً كبيراً ليبلغ نحو -38.6 نقطة، بعد تحقيقه حوالي 1.8 نقطة في الشهر الماضي، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وفي الضفة الغربية المحتلة، انخفض المؤشر الكلي بشكل حاد من 4.8 نقطة في سبتمبر إلى -2.67 نقطة في أكتوبر، إذ انخفضت كل المؤشرات الفرعية بشكل ملحوظ كالتالي: مؤشر الصناعة (من 4.2 إلى -6.6)، ومؤشر الزراعة (من -2.2 إلى -5.3)، كما تراجع مؤشر الإنشاءات (من 0.2 إلى -3.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المُنشآت المستهدفة في الضفة الغربية بانخفاض مستويات الإنتاج والمبيعات والمخزون، وقد جاءت توقعات أصحاب المنشآت سلبية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للأشهر الثلاثة القادمة.أما على صعيد قطاع غزة، فإن العدوان الإسرائيلي قد جاء بآثار تدميرية وكارثية، وشل الحياة بكل جوانبها في قطاع غزة، ووفقاً للمعطيات والتقديرات، فإنه يتوقع أن يتراجع المؤشر في قطاع غزة بشكل كامل إلى -100 نقطة في أكتوبر مُقارنة بـ-13.6 في سبتمبر.

الاحتلال يشن عمليات اقتحام واسعة في الضفة الغربيةنفذت القوات الاحتلال الإسرائيلية عمليات اقتحام واسعة في الضفة الغربية فجر اليوم الأحد، بالتزامن مع محاولات توغل بري في عدة محاور شمال وشرق قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 329 فلسطينيا منذ 7 أكتوبرالصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 329 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

خاص| متحدث حكومة غزة: هناك أكثر من 10 آلاف ضحية بين شهداء ومفقودين تحت الأنقاضكشف سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، تطورات الأوضاع على الأرض في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي، وما خلفه العدوان من ضحايا إلى حد الآن. اقرأ أكثر ⮕

خاص| متحدث حكومة غزة: هناك أكثر من 10 آلاف ضحية بين شهداء ومفقودين تحت الأنقاضكشف سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، تطورات الأوضاع على الأرض في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي، وما خلفه العدوان من ضحايا إلى حد الآن. اقرأ أكثر ⮕

الصحة الفلسطينية: 8306 شهداء حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزةكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأثنين، أن حصيلة ضحايا الاعتداءات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 أكتوب اقرأ أكثر ⮕

العدوان يزداد وحشية.. ‭7761‬ شهيدا في الأراضي الفلسطينية منذ السابع من أكتوبرأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر وذلك في قطاع غزة والضفة الغربية. اقرأ أكثر ⮕