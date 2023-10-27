مؤشر الأسهم المتوسطة بالبورصة المصرية يقفز 10% الأسبوع الماضي

سجلت البورصة المصرية أداء إيجابيا خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية"إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 7.61% ليغلق عند مستوى 23262.27 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة"إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 10.72% ليغلق عند مستوى 4339.30 نقطة.سجل مؤشر"إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 8.75% ليغلق عند مستوى 28785.62 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 5275.90 نقطة.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 176.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 5.032 مليار ورقة منفذة على 666 ألف عملية. ويأتي ذلك، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 235.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 4.168 مليار ورقة منفذة على 557 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي. headtopics.com

واستحوذت الأسهم على 12.66% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 87.34%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية. ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 14.8 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.4 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 304.2 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 5.8 مليار جنيه، بحجم تداول 2.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 231.4 ألف عملية. وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 20.6 مليار جنيه بحجم تداول 3.8 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 535.6 ألف عملية. headtopics.com

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