مؤشرات البورصة تواصل الصعود بمنتصف التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، وارتفع مؤشر"إيجي إكس 30" بنسبة 1.76% ليصل إلى مستوى 23493 نقطة، وصعد مؤشر"إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56% ليصل إلى مستوى 28955 نقطة، وقفز مؤشر"إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.89% ليصل إلى مستوى 9991 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة"إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 4438 نقطة، وصعد مؤشر"إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 6687 نقطة.

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