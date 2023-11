مؤسسات دينية تُطالب المسلمين بالدعاء لغزة: اللهم انصر فلسطين

- اللهم انصر أهل فلسطين على من عاداهم اللهم صوب رميهم اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم، اللهم اجعل نار أعدائهم بردا وسلاما على المسلمين، واجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم، اللهم اشفِ جرحاهم، وأطلق أسر أسراهم، اللهم انصرهم.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELWATANNEWS: دعاء لأهل غزة للشيخ الشعراوي.. «اللهم انصر أخواننا في فلسطين»نشرت دار الإفتاء المصرية دعاء لأهل غزة بصيغة: 'يارب كن مع أهلنا فى غزةاللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها وحرر المسجد الأقصى وانصر إخواننا في فلسطين'

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: ريم مصطفى تدعم فلسطين بالدعاء لأهلهاأعلنت الفنانة ريم مصطفي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام تضامنها مع شعب فلسطين بعد الهجمات المتتالية عليهم من العدوان الصهيوني.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: خالد الجندى: التبرع بالدم لأهل فلسطين جهاد ودعم مصر لغزة أمر طبيعىأكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن التبرع بالدم لأهل فلسطين يدخل فى إطار الجهاد وليس الصدقة، لأن الصدقة تخرج فى المال الزائد والتبرع بالدم ليس شيء زائد.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: ألغاز دينية..حل لغز من آخر من يموت من الخلائق من 8 حروفحل لغز من آخر من يموت من الخلائق من 8 حروف..ألغاز دينية ألغاز دينية ممتعة وسهلة حل ألغاز دينية ممتعة

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: مساعدات جديدة من 'الهلال الأحمر' ببورسعيد لغزة (فيديو وصور)مساعدات جديدة من 'الهلال الأحمر' ببورسعيد لغزة (فيديو وصور)

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: مساعدات جديدة من 'الهلال الأحمر' ببورسعيد لغزة (فيديو وصور)مساعدات جديدة من 'الهلال الأحمر' ببورسعيد لغزة (فيديو وصور)

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕