مؤسسة حياة كريمة تفاجئ لاعب كابيتانو مصر باستجابتها لترميم منزله

أحمد عزت لاعب فريق اليماني بموافقتها على ترميم منزله بعد بحث حالته، وشهدت الحلقة حضور أحمد رأفت مذيع الشارع، والذي حرص على تحفيز اللاعبين.وقال أحمد رأفت للاعبين: كنت بلعب كرة قدم انت مش مضطر تكسب طول الوقت ومعاكم كباتن كبار ربنا معاكم وتحققوا أفضل نتائج، محمد اليماني قال لي إنه عنده لاعب مجتهد اسمه أحمد عزت، مؤسسة حياة كريمة عاملة ليك مفاجأة".

وقال عضو مؤسسة حياة كريمة: "المؤسسة استجابت لطلب محمد اليماني إن منزل اللاعب أحمد عزت محتاج ترميمات وعملنا بحث ميداني ولم نتأخر وسنقوم بترميم المنزل ومتكفلين بالأمر، لأن هدفنا تنمية الإنسان المصري، وأي حد عنده مشكلة احنا معاكم في أي وقت وأي مكان".المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

كابيتانو مصر .. حياة كريمة تتكفل باستكمال علاج والدة لاعب البرنامجتكفلت مبادرة حياة كريمة باستكمال علاج والدة اللاعب يوسف محمد المشارك ببرنامج كابيتانو مصر، والتى تعانى من مرض السرطان. اقرأ أكثر ⮕

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