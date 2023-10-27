مؤسسات معفاة من تطبيق الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة.. تعرف عليها

برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، شرحًا من الدكتورة حنان نظير مستشار المجلس، حول آلية احتساب الأجر ومعدلات الزيادة، وكذلك احتساب العلاوة الدورية.

وقرر المجلس إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور بناءً علي طلب د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. حضر اجتماع المجلس القومي للأجور كلا من: كمال نصر مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، ود.محمد العقبي المستشار الإعلامي لوزير التخطيط والمستشار شادي موسى مستشار المجلس القومي للأجور، والمهندس محمد ذكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات -عبر الفيديو - والسيد محمد عبد الله، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف التجارية -عبر الفيديو، وعلاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ود. محمد الفيومي أمين عام صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ود.

كما شارك وفد من ممثلي الإتحاد العام لنقابة عمال مصر برئاسة محمد جبران، رئيس الاتحاد، ود. سولاف درويش، رئيس نقابة البنوك والتأمينات، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، وعماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات.التنمية الاقتصادية headtopics.com

، قد انعقد بحضور د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ود. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن شحاتة وزير العمل، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ود. صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي النقابات العمالية، و، وذلك لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وتحديد العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، للعام الميلادي 2024.

وأقر المجلس زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه، وذلك دون استثناءات، وكذلك علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر، بحد أدنى 200 جنيه، حيث أن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى مائة جنيه، حيث تطبق هذه القرارات الجديدة اعتباراً من يناير 2024 المقبل.القاهرة الإخبارية: سقوط جسم غريب بالقرب من محطة كهرباء نويبع headtopics.com

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