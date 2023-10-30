مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل 1680 فلسطينيا من الضفة منذ بداية طوفان الأقصى

طائرات حربية إسرائيلية تحيط مُستشفيين في قطاع غزة بحزامين ناريين بعد التهديد بقصفهمامصرع الممثل ماثيو بيري بطل مسلسل فريندز غرقا في منزلهنشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 1:06 م | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 1:06 م

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شن حملات اعتقال واسعة في الضفة، بلغت حصيلتها نحو 1680 فلسطينيا، منذ السابع من أكتوبر الجاري. وأوضحت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، في بيان صحفي مشترك، اليوم الاثنين، أن عمليات الاعتقال تركزت بعد الـ7 من الشهر الجاري، في محافظة الخليل، حيث طالت نحو 500 مواطن، تليها محافظة القدس.

وأشارت إلى أنه استُشهد معتقلان اثنان في سجون الاحتلال، وهما من بين من اعتُقلوا بعد الـ7 من أكتوبر الجاري. وشملت حملات الاعتقال كل الفئات بما فيها الأطفال، وكبار السن والنساء، والمئات من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وهم ممن جرى اعتقالهم من منازلهم، أو عبر الحواجز العسكرية، أو من اعتُقلوا كرهائن للضغط على أفراد من العائلة، لتسليم أنفسهم، وبرزت هذه السياسة بشكل غير مسبوق، وجرى اعتقال زوجات، وأمهات، وآباء، وأبناء، منهم أطفال، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا". headtopics.com

وبينت مؤسسات الأسرى، أن المعطيات الرقمية، لا تعكس فقط التصاعد في أعداد المعتقلين فحسب، وإنما التصاعد في مستوى الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين، التي وصلت إلى حد تهديدهم بالقتل، وهذا ما تعكسه الشهادات الأولية للعائلات، وللمعتقلين الذين أُفرج عنهم بعد فترة وجيزة من اعتقالهم.

وانتهجت قوات الاحتلال عمليات انتقام جماعية، مستخدمة كل الأسلحة والأدوات المتاحة لديها، للتنكيل بالمعتقلين وعائلاتهم، عبر الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، وتهديدهم بإطلاق النار عليهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير داخل المنازل، والتهديد والترويع، علاوة على استخدام الكلاب البوليسية، وهدم المنازل. headtopics.com

وأدت هذه الاعتداءات والجرائم الممنهجة إلى إصابة العديد من المعتقلين، وأفراد من عائلاتهم، علمًا أن الاحتلال يتعمد ترك المعتقلين المصابين دون علاج.

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