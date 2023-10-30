ليلة تتويج ملك الكرة الذهبية 2023.. ميسي الأوفر حظاً لتحقيق جائزة أفضل لاعب فى العالم للمرة الثامنة.. هالاند يطارد النجم الأرجنتينى بعد موسم الثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي.. ومحمد صلاح فى قائمة المرشحين

فى مسرح "دو شاتليه" الشهير بالعاصمة الفرنسية باريس، لتوزيع جوائز الأفضل فى العالم خلال العام الجاري 2023، والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وتنطلق مراسم حفل جائزة الكرة الذهبية فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، بتوقيت القاهرة، ويبدأ استقبال نجوم كرة القدم العالمية على السجادة الحمراء للحفل فى السابعة والنصف مساءً. ويشهد حفل الكرة الذهبية، تسليم جائزة أفضل لاعب في العالم خلال العام الجارى 2023، بالإضافة إلى أفضل لاعبة، بجانب جائزتي ياشين لأفضل حارس مرمى، وأيضاً جائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد فى العالم.

كما سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة جيرد مولر التى تُمنح للاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف مع ناديه ومنتخب بلاده فى المباريات الرسمية فقط على مدار موسم كروي كامل، بالإضافة إلى جائزة سقراط والتى تمنح للاعبين ساهموا بشكل ملحوظ فى الأعمال الخيرية وخدمة المجتمع في العالم. headtopics.com

ويتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسى، قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بجائزة الكرة الذهبية على مر التاريخ برصيد 7 مرات خلال مسيرته الكروية الحافلة بالألقاب والإنجازات، وذلك أعوام: 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019 و2021.ويتواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في قائمة أفضل 30 لاعباً في جائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة على التوالي، ليكتب الفرعون إنجازاً تاريخياً كبيراً.

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