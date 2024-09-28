ليفربول يهزم وولفرهامبتون ويستحوذ على صدارة الدوري الإنجليزي

فريقه ليفربول ، لتحقيق فوز صعب على مضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب مولينيو، ضمن الجولة السادسة من منافسات

جاء الهدف الأول عبر المدافع الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من خلال رأسية مميزة. وفي الدقيقة 56 أدرك الجزائري ريان آيت نوري هدف التعادل للذئاب من خلال خطأ دفاعي قاتل للريدز، وبعدها بدقائق حصلبهذه النتيجة، يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 15 نقطة، حصل عليها بعد الفوز فى 5 مباريات وخسارة وحيدة، مستغلا سقوط مانشستر سيتي في التعادل ضد نيوكاسل 1-1، ليحتل الوصافة برصيد 14 نقطة، فيما يحتل وولفرهامبتون المركز الأخير رصيد نقطة واحدة.

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