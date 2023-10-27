ليتمتع بنفسية سليمة.. 4 كلمات يحب الطفل سماعها من والديه

كل طفل يحب أن يجرى على مسامعه كلمات حماسية إيجابية تجعل يومه مشرقا، وتشعره بالثقة فى نفسه، والقبول، ونشر موقع compassion تقريرا حول أهمية وتأثير الكلمات الإيجابية فى تربية وتقويم الطفل، وفى تمتعه بالصحة النفسية، وتفرز لنا طفلا سوى نفسيا لا يعانى مشكلات اضطرابية.وأوضح التقرير أن هناك كلمات محببة لكل طفل، تجعل منه شخص سوى نفسيا، تساعد فى تربيته وتقويمه، فالطفل يرى نفسه فى عين والديه، وطريقة تعاملهم معه، وكلماتهم محفورة فى ذاكرته وتكون شخصيته.

قلها لطفلك على الدوام، فالطفل الذى يشعر بتميزه يكون سوى نفسيا، يشعر باهميته، ويشعر بأنه مسئول وجدير بكل فرص الحياة، يصبح واثق فى نفسه، وواثق فى قدراته ويواجه التنمر بسهولة.كل كلمة إيجابية تصف بها طفلك تجعله الافضل، تجعله طفلا مميزا وتشعره بقيمته، يصبح غير معزوز، واثق من قراراته، راض عن نفسه، ماقبل غيره، يحب الحياه ويشعر بالسعادة، ويتمتع بصحة نفسيه بعيدة عن الاضطرابات.المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

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