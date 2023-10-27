لويس كومبانيس الأولمبي.. تفاصيل ملعب إسبانيول الذي يحتضن مباريات برشلونة

يستضيف ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد، في قمة مباريات المرحلة 11 للدوري الإسباني، والمقرر لها غدا السبت.

وستكون هذه هي المرة الأولى منذ سنوات طويلة التي يقام فيها الكلاسيكو ببرشلونة بعيدا عن ملعب كامب نو، معقل الفريق الكتالوني، الذي تجرى له أعمال التجديد والصيانة خلال الموسم الحالي.ملعب لويس كومبانيس الأولمبي يقع في مدينة برشلونة، وهو الملعب الخاص لنادي إسبانيول منذ عام 1998م، تم بناؤه في عام 1927م وأعيد بناؤه في عام 1989م وشهد عمليات تطوير شاملة، ليكون الملعب الرئيسي للألعاب الأولمبية الصيفية عام 1992م.

يتسع الاستاد لأكثر من 60 ألف متفرج، ومخصص لكرة القدم ويتميز بأرض عشبية تجعله من أفضل ملاعب القارة العجوز، ويبلغ عرض الملعب 68 مترًا بينما يصل طوله إلى 105 أمتار. ويخوض الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حافظا على العلامة الكاملة في مجموعتيهما بدوري الأبطال، حيث تغلب الريال (2-1) على مضيفه سبورتنج براجا البرتغالي بالجولة الثالثة للمجموعة الثالثة يوم الثلاثاء الماضي. headtopics.com

كما فاز برشلونة على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بالنتيجة ذاتها في المجموعة الثامنة، ليظل الفريقان على صدارة مجموعتيهما ويقتربان بشدة من بلوغ الأدوار الإقصائية للبطولة القارية، بعد فوزهما في مبارياتهما الـ3 الأولى بمجموعتيهما.

ويحمل هذا الكلاسيكو الرقم 187 بين الفريقين بالدوري الإسباني، حيث شهدت اللقاءات السابقة في البطولة تحقيق ريال مدريد 77 فوزا مقابل 74 انتصارا لبرشلونة، فيما فرض التعادل نفسه على 35 مباراة. وربما تشهد المباراة المقبلة وصول أحد الفريقين أو كليهما للهدف رقم 300 في مواجهاتهما بالدوري، حيث أحرز الريال 299 هدفا، فيما سجل برشلونة 298 هدفا خلال مبارياتهما السابقة في البطولة.القاهرة الإخبارية: سقوط جسم غريب بالقرب من محطة كهرباء نويبع headtopics.com

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