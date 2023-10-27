لوقف الاعتداء الإسرائيلي..مستخدمو X يطالبون إيلون ماسك تزويد غزة بقمر إنترنت صناعي

بدأ مستخدمو منصة X “تويتر" سابقاً للتواصل الإجتماعى فى استخدام هاشتاج #starlinkforgaza، لطلب تزويد قطاع غزة بقمر صناعى للإنترنت من إيلون ماسك، لوقف الإعتداء الإسرائيلى.

تصدر هاشتاج #starlinkforgaza منصة X “تويتر" سابقاً، بعد تفاعل المستخدمين معه بشكل كبير، يأتى ذلك بعدما كشفت شركة الاتصالات الفلسطينية عن تدمير جميع المسارات التى تجعل غزة متصلة بالعالم الخارجي بسبب القصف الإسرائيلي.

جاء ذلك عقب تصريح المتحدث باسم المقاومة الفلسطينية أن قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة علامة واضحة على نية الكيان الصويونى تنفيذ الكثير من الإعتداءات الغاشمة بعيداً عن أى رصد أو توثيق سواء كان من الصحافة أو أهل فلسطين من خلال قطع الإنترنت تماماً فى القطاع. headtopics.com

وطالب المستخدمون من إيلون ماسك توفير خدمة الإنترنت عبر القمر الصناعى starlink لسكان غزة ليتمكنوا من الإتصال بالعالم من جديد، مثلما قام الملياردير الشهير مع أوكرانيا عقب تعرضها للهجوم الروسى منذ بداية العام الماضى، بعد قطع جميع خدمات الإنترنت الأرضى والنقال عنها.

يذكر أن الإنترنت الفضائي يعمل من خلال التقاط البيانات عبر الأقمار الصناعية ومن ثم توصيلها للأجهزة والإتصال بشكل طبيعي تماماً، وبالتالى تصفح وتحميل أى بيانات. تمتلك سبيس إكس التابعة لشركة ماسك الآلاف من أقمار ستارلينك في المدار، والتي تسمح للشركة ببث خدمات النطاق العريض حول الأرض، دون الحاجة إلى كابلات الألياف البصرية، ويمكن للأقمار الصناعية إبقاء أى مكان متصلاً بالإنترنت إذا تضررت بنيته التحتية للإنترنت بسبب أى هجمات، مثلما حدث فى أوكرانيا جراء الهجوم الروسى. headtopics.com

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