لواء توفيق: رجال الشرطة جديرون بالإنضمام لصفوف عطاء رجال الشرطة لتأمين الاستقرار

التعليم: تطبيق نظام الفترتين بالمدارس الرسمية للغات حال ازدياد الكثافةمزايا قرار العودة للعمل بقانون رقم 119 لسنة 2008 وإلغاء منظومة اشتراطات البناء الحديثةتعقيدات أمن ية وضيافة كريمة.. كيف وصف عمرو موسى أجواء لقاءاته بحسن نصر الله؟ألقى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية ، كلمة خلال احتفالية تخرج دفعة جديدة اليوم الأحد، من أكاديمية ال شرطة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتابع: «تتقدم مصر بقيادتكم لتحقيق الإنجازات والتطوير في كل المجالات مدعومة بإرادة وطنية لبناء دولة حديثة مما كان له عظيم الأثر في قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات والأزمات المتتالية الناجمة عن تصاعد حدة الصراعات والإضطرابات على المستويين الإقليمى والدولى والتى ألقت بظلالها السلبية على المقدرات السياسية والإقتصادية لشعوب العالم وفرضت على بلادنا تحديات كبيرة بحكم موقعها الجغرافى والمسؤوليات الواقعة على عاتقها لدورها الريادى بالمنطقة».
وأكد الوزير: «ويعكس هذا المشهد المتميز أمام حضراتكم وما يذخر به من مهارات وقدرات تدريبية إهتمام وزارة الداخلية بالتسلح بأحدث الوسائل ووسائط التدريب وفقا للمؤشرات القياسية العالمية بإعتبارها السبيل لفعالية الأداء الأمني، ووتوافقا مع توجهات الدولة، نحو التحول الرقمى واستمرارًا لجهود الوزارة في توظيف التكنولوجيا الحديثة لأغراض الأمن فقد تم إستحداث معهد تدريب تخصصي لنظم التكنولوجيا الأمنية وتطبيقات الذكاء الإصطناعى لصقل مهارات العاملين بمركز العمليات الأمنية المستحدث وتمكينهم من مواكبة التطور...
الداخلية أمن شرطة تخرج أكاديمية الشرطة
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