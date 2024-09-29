لواء توفيق: رجال الشرطة جديرون بالإنضمام لصفوف عطاء رجال الشرطة لتأمين الاستقرار

التعليم: تطبيق نظام الفترتين بالمدارس الرسمية للغات حال ازدياد الكثافةمزايا قرار العودة للعمل بقانون رقم 119 لسنة 2008 وإلغاء منظومة اشتراطات البناء الحديثةتعقيدات أمن ية وضيافة كريمة.. كيف وصف عمرو موسى أجواء لقاءاته بحسن نصر الله؟ألقى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية ، كلمة خلال احتفالية تخرج دفعة جديدة اليوم الأحد، من أكاديمية ال شرطة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع: «تتقدم مصر بقيادتكم لتحقيق الإنجازات والتطوير في كل المجالات مدعومة بإرادة وطنية لبناء دولة حديثة مما كان له عظيم الأثر في قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات والأزمات المتتالية الناجمة عن تصاعد حدة الصراعات والإضطرابات على المستويين الإقليمى والدولى والتى ألقت بظلالها السلبية على المقدرات السياسية والإقتصادية لشعوب العالم وفرضت على بلادنا تحديات كبيرة بحكم موقعها الجغرافى والمسؤوليات الواقعة على عاتقها لدورها الريادى بالمنطقة».

وأكد الوزير: «ويعكس هذا المشهد المتميز أمام حضراتكم وما يذخر به من مهارات وقدرات تدريبية إهتمام وزارة الداخلية بالتسلح بأحدث الوسائل ووسائط التدريب وفقا للمؤشرات القياسية العالمية بإعتبارها السبيل لفعالية الأداء الأمني، ووتوافقا مع توجهات الدولة، نحو التحول الرقمى واستمرارًا لجهود الوزارة في توظيف التكنولوجيا الحديثة لأغراض الأمن فقد تم إستحداث معهد تدريب تخصصي لنظم التكنولوجيا الأمنية وتطبيقات الذكاء الإصطناعى لصقل مهارات العاملين بمركز العمليات الأمنية المستحدث وتمكينهم من مواكبة التطور...

الداخلية أمن شرطة تخرج أكاديمية الشرطة

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



Shorouk_News / 🏆 13. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

جرس الحصة ضرب.. استعدادات أمنية مكثفة لاستقبال العام الدراسى الجديد.. خطة محكمة لتأمين محيط المدارس.. انتشار مرورى بالشوارع والميادين.. والداخلية توزع حقائب مدرسية للطلاب بالمناطق الأكثر احتياجا.. صورأنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين الموسم الدراسى الجديد، حيث تعزز قوات الشرطة من تواجدها بمحيط المدارس، لتأمين دخول وخروج الطلاب منها، مع تأمين المسارات..

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

رئيس أكاديمية الشرطة: مستمرون فى التحديث لمواكبة القفزات السريعة لدولتناأكد اللواء هاني أبو المكارم رئيس أكاديمية الشرطة، أن خريجو كلية الشرطة رجال أشداء عزمهم عزم الأبطال وطالما كانت أكاديمية الشرطة شرف عظيم فقدموا إليها حاملين رسالة الأمن بكل فخر وشرف

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

البؤر الإجرامية في قبضة من حديد.. «تجار مزاج الخير والسلاح» على البرشمن أجل مكافحة الجريمة بشتى صورها، انتشر رجال الشرطة داخل البؤر الإجرامية في جميع المحافظات؛ لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخ

مصدر: baladtv - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »

الشرطة توزع الحلوى على المواطنين احتفالا بالمولد النبوي الشريفقام رجال الشرطة بمطار القاهرة الدولى بمشاركة المواطنين المسافرين والعائدين بمطار القاهرة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، وتم خلالها تقديم التهنئة لهم وتوزيع حلوى المولد عليهم الأمر الذى لاقى إستحسان المواطنين والزائرين.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

البؤر الإجرامية في قبضة من حديد.. «تجار مزاج الخير والسلاح» على البرشمن أجل مكافحة الجريمة بشتى صورها، انتشر رجال الشرطة داخل البؤر الإجرامية في جميع المحافظات؛ لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخ

مصدر: baladtv - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »

البؤر الإجرامية في قبضة من حديد.. «تجار مزاج الخير والسلاح» على البرشمن أجل مكافحة الجريمة بشتى صورها، انتشر رجال الشرطة داخل البؤر الإجرامية في جميع المحافظات؛ لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخ

مصدر: baladtv - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »