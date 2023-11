لهذا السبب.. تأجيل تصوير الجزء الثاني من فيلم ' قصة حب '

إلى النصف الثاني من العام المقبل، وذلك بسبب انشغال أبطال الفيلم بأعمال أخرى، ومن المقرر تصويرها قريبًامما جعل هناك صعوبات في تنسيق مواعيد التصوير.يذكر أن الكاتبة أماني التونسى انتهت من كتابة سيناريوفيلم"قصة حب"، وأصبح جاهزًا للتصوير، بعدما أعلن عن تقديم الجزء الثاني بعد 4 سنوات من عرضه.يذكر أن عرض الجزء الأول من فيلم “ قصة حب” عام 2019، وشارك في العمل كل من: هنا الزاهد وأحمد حاتم وحنان سليمان وياسر طوبجى وعلا رشدى، قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أمانى التونسى، وإخراج عثمان أبولبن.

ودارت أحداث فيلم قصة حب حول المهندس (يوسف)، الذي يحاول شقيقه دفعه للزواج، وأثناء ذلك يقع حادث لـ(يوسف) يفقده بصره، وبالصدفة في أحد الأيام يصطدم بالفتاة (جميلة)، التى تهتم به وترعاه فيما بعد، وتتعلق بحبه، لكنهما يتعرضان لاختبار صعب، عندما يصبح على كل منهما أن يثبت حبه للآخر.

تأجيل فيلم 'قصة حب 2' إلى النصف الثانى من العام المقبل لانشغال أبطالهقرر صناع فيلم 'قصة حب 2' تأجيل العمل إلى النصف الثانى من العام المقبل وذلك بسبب انشغال أبطاله بأعمال أخرى خلال الفترة الحالية وكذللك ارتباطهم بأعمال جديدة اقرأ أكثر ⮕

قبل عرضه.. تفاصيل فيلم 'Aquaman and the Lost Kingdom'إنتهى أبطال الجزء الثاني من فيلم 'Aquaman' والذي يحمل اسم “and the Lost Kingdom” بطولة النجم العالمي جايسون موموا،من تصوير الفيلم، ومن المقرر عرضه خلال موسم أفلام رأس السنة 2024. اقرأ أكثر ⮕

انطلاق تصوير فيلم 'ولاد رزق 3' في الرياضأعلن المؤلف صلاح الجهيني عن بدء تصوير الجزء الثالث من فيلم 'ولاد رزق' ويحمل عنوان 'القاضية' في الرياض. اقرأ أكثر ⮕

صوفي ترنر تظهر في لقطات جديدة مسربة من موقع تصوير مشاهد Joanظهرت الممثلة البريطانية الشابة صوفي ترنر في لقطات جديدة، أكثر وضوحًا من موقع تصوير مشاهد فيلمها الجديد Joan، الذي تستوحى أحداثه من قصة حقيقية. اقرأ أكثر ⮕

معوض إسماعيل يعلن عن آخر يوم تصوير لأسرة فيلم «درويلة»تواصل اليوم أسرة فيلم «درويلة» تصوير عدد من المشاهد الرئيسية المتبقية للديكور الخارجى فى أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر وذلك بمشاركة عدد كبير من نجوم العمل. اقرأ أكثر ⮕

اليوم.. انتهاء تصوير فيلم «درويلة» في منطقة 6 أكتوبريواصلون اليوم أسرة فيلم «درويلة» تصوير عدد من المشاهد الرئيسية المتبقية للديكور الخارجى فى أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر وذلك بمشاركة عدد كبير من نجوم العمل. اقرأ أكثر ⮕