لن نستطيع إجلاءكم.. السفارة الأمريكية تحث مواطنيها مرة أخرى على مغادرة لبنان

ووفقا لما نشرته سي أن أن، قدم تنبيه أمني محدث، اليوم الجمعة، نصيحة مطولة للمواطنين الأمريكيين المتواجدين في لبنان، حول قدرات السفارة خلال الأزمة وشدد علي الأمريكيين الذين يختارون البقاء من أن يكون لديهم خطة عمل للأزمات التي لا تعتمد على مساعدة الحكومة الأمريكية. قال البيان، إن أفضل وقت لمغادرة بلد ما هو قبل الأزمة إذا كان ذلك ممكنًا. ومن النادر أن تقوم الولايات المتحدة بإجلاء المدنيين بمساعدة الجيش من دولة أجنبية.

وقال التنبيه:"ليس هناك ما يضمن أن الحكومة الأمريكية ستقوم بإجلاء المواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم في حالة الأزمة".وأضاف:"في حالة حدوث عملية إجلاء بمساعدة عسكرية أمريكية، فسوف ينصب تركيزنا على مساعدة المواطنين الأمريكيين. لا تستطيع حكومة الولايات المتحدة عمومًا توفير وسائل النقل داخل البلاد أثناء الأزمات. وتابعت أن ذلك يشمل النقل إلى نقاط المغادرة. ورفعت وزارة الخارجية مستوى التحذير من السفر للبنان الأسبوع الماضي إلى المستوى الرابع: لا تسافر.

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