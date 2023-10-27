لن نخسر بإذن الله|حماس: يجب ألا نترك غزة وحدها اليوم

، وتأتي فى إطار سلسلة الإبادة الجماعية التى يرتكبها نتنياهو ضد أهلنا وشعبنا فى قطاع غزة، غزة التي أدت منذ اليوم الأول أدت ما عليها وأكثر وقدمت كل ما هو مطلوب منها وأكثر سواء بعملها المقاوم وهذا الإبداع فى أعمال المجاهدين والمقاومين حتى الآن أو فى صمود وصبر واحتمال شعبنا، غزة التي تؤمن بالمقاومة وتدعمها بكل ما لديها، لكن الآن الدور على بقية أبناء شعبنا الفلسطيني قبل أن نخاطب الأمة بمختلف مكوناتها.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران خلال بيان أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»، قائلًا: «أخص أهلنا وشعبنا وأحبابنا فى الضفة المحتلة، هذه الضفة التي انتفضت منذ بداية هذة المعركة، وقدمت عشرات الشهداء وآلاف الآسرى، وهى على صعيد واحد مع أهلنا فى قطاع غزة».

وأردف عضو المكتب السياسي لحركة حماس : «المطلوب الآن في هذة الليلة بالذات هو مزيد من العطاء، ومزيد من الإصرار، ومزيد من التحرك فى الميدان، نحن ندعو أبناء شعبنا فى كل مدن الضفة الغربية ومخيماتها وقراها إلى التحرك العاجل للتظاهر فى كل الساحات والأماكن، والذهاب فى نقاط الاشتباك مع هذا الإحتلال». headtopics.com

وأكمل: «يجب ألا نترك غزة وحدها فى هذة الليلة بالذات، وأن تقوم كل جهة وفصيلة وكل فرد من أبناء الضفة الغربية بما هو قادر عليه، هذا وقت وزمن حملة السلاح سواء كان سلاح رسميًا أو سلاح مقاومة أو سلاح فردي ، وهذا أوان العمل المباشر، وليس زمن الإنتظار والتردد، تحركوا يا إخواننا وأحبابنا وأهلنا، لن نخسر بإذن الله، وإننا منتصرون بإذن الله، مهما كانت الأثمان التي ندفعها من أجل تحرير بلادنا وأرضنا وقدسنا».

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