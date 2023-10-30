لن تتوقع ما حدث لغواصين ببحيرة سويسرية فور رؤية سمكة قرش مرعبة

انتاب مجموعة من الغواصين حالة من الهلع بعد رؤيتهم أثناء سباحتهم بحيرة بسويسرا شهيرة، سمكة قرش مرعبة ذات أسنان عملاقة، وذلك قبل أن يكتشفوا حقيقة السمكة الساخرة والصادمة.
وبدأت هذه اللحظات المرعبة والحابسة للأنفاس عندما انتوا مجموعة من الغواصين ، خوض مغامرة بأعماق بحيرة نوشاتيل بسويسرا الشهيرة التي يتوافد إليه السياح للسباحة فيها، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.
وخلال سباحة الغواصين بقاع البحيرة السويسرية الشهيرة، تفاجأوا بسمكة قرش بيضاء اللون ذات وجه مرعب واسنان ضخمة متدلية من فكة، ليدب الرعب في قلوب الغواصين. ولكن في النهاية اكتشف الغواصين أمر غير متوقع ومضحك، حيث تبين ان سمكة القرش المخيفة، مجرد تمثال تم وضعه بقاع البحيرة الشهيرة، ليهدئ بعدها روع الغواصين ويدخلون في نوبة ضحك مما حدث لهم من وقف لا يصدق على الاطلاق. headtopics.com
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