لن ترك الشعب الفلسطيني.. رسالة هامة من حركة حماس على لسان مصطفى بكري

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن أنه تواصل مع خالد مشعل رئيس حركة حماس بالخارج، وتحدث معه عما يحدث في قطاع غزة في الوقت الحالي، وأدلى بعدد من التصريحات، موضحا أن المعلومات التي لديه أن الدخول البري بدأ من منطقة بيت حانون، وأن المقاومة الفلسطينية صامدة، وتتصدى بكل قوة، وبكل جسارة لهذا العدوان.

واستنكر رئيس حركة حماس بالخارج، الحصار الجائر والحرب التي قال إنها حرب إبادة، تستهدف دمار الشعب الفلسطيني، وتستهدف المواطن الفلسطيني، مؤكدا أن القضية هي وجود مخطط إسرائيلي في الأساس يسعى لتفريغ الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار إلى أن المجارز التي يرتكبها العدو الصهيوني هي وصمة عار ستظل تطارد مرتكبيها أبد الدهر، ورحب بكل الجهود التي تبذلها مصر والعديد من البلدان الأخرى، والتي تهدف إلى تقديم المساعدات والإغاثات للشعب الفلسطيني المحاصر، وأكد أن المقاومة ستظل عند حسن ظن الشعب الفلسطيني. headtopics.com

وأشار رئيس الحركة أيضا إلى أن التنسيق جاري بين كافة الفصائل الفلسطينية لمواجهة العدوان وممارسة الضغوط على المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات السافرة التي يدرك الجميع أهدافها، ويدرك الجميع مراميها. كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول}

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