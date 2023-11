لم تتجاوز أعمارهم شهرا.. أصغر شهداء فلسطين يفطرون قلوب رواد السوشيال ميديا

الشهيدة الطفلة ابتسام صاحبة الـ 3 أيام من عمرها، وُلدت غزة في شهر أكتوبر الماضى وبعد 3 أيام من وصولها للحياة، استشهدت بقصف الاحتلال الإسرائيلي، وكانت أول طفلة لوالدتها التى انفطر قلبها عليها .

