لماذا يحاول نتنياهو مد فترة الحرب على غزة؟ قيادي بحركة فتح يكشف السبب

كتبت- داليا الظنيني:قال جهاد الحرازين القيادي بحركة فتح، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يحاول مد أمد الحرب على قطاع غزة أطول فترة ممكنة، لأنه متأكد أن مصيره السجن والمحاكمة بعد انتهاء الحرب على القطاع.

وأضاف "الحرازين" خلال مداخلة ببرنامج "خط أحمر"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء أمس الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني بغطاء ومباركة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، لافتا إلى أن قادة الجيش الأمريكي هم من يقودون الحرب على غزة من غرفة العمليات بإسرائيل.

لماذا يحاول نتنياهو مد فترة الحرب على غزة؟ قيادي بحركة فتح يكشف السببلماذا يحاول نتنياهو مد فترة الحرب على غزة قيادي بحركة فتح يكشف السبب | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

لماذا يحاول نتنياهو مد فترة الحرب على غزة؟ قيادي بحركة فتح يكشف السببلماذا يحاول نتنياهو مد فترة الحرب على غزة قيادي بحركة فتح يكشف السبب | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

قيادي بحركة فتح: نتنياهو مصيره السجن بعد انتهاء الحرب على غزةقال جهاد الحرازين القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يحاول مد أمد الحرب على قطاع غزة أطول فترة ممكنة لأنه متأكد أن مصيره السجن والمحاكمة بعد انتهاء الحرب على القطاع. اقرأ أكثر ⮕

قيادي بحركة حماس: قطاع غزة يتعرض لأعنف هجوم من قوات الاحتلالقيادي بحركة حماس قطاع غزة يتعرض لأعنف هجوم من قوات الاحتلال | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

قيادي بحركة حماس: قطاع غزة يتعرض لأعنف هجوم من قوات الاحتلالقيادي بحركة حماس قطاع غزة يتعرض لأعنف هجوم من قوات الاحتلال | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مجلس الأمن الدولي يفشل مرة أخرى في وقف الحرب علي فلسطين ويرفض القرارات الأمريكية والروسيةمجلس الأمن، الحرب، الحرب علي فلسطين، إسرائيل، العدو الإسرائيلي، القرارات الأمريكية، القرارات الأمريكية والروسية، مجلس الأمن الدولي، الحرب علي غزة، الحرب في غزة، وقف الحرب علي فلسطين، الحرب علي فلسطين، اقرأ أكثر ⮕