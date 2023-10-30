لماذا نشعر بارتفاع الحرارة؟ ومتى نرتدى الملابس الشتوية؟ الأرصاد تجيب.. فيديو

، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية الأسبوع وبدايات الأسبوع المقبل تزامنا مع تأثر البلاد بشبورة وفرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية.

وكشف عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه لازالت البلاد تتأثر بشبورة كثيفة على الطرق خاصة الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، مع ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بمعدل درجة ودرجتين عن المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام وهو السبب فى الشعور والإحساس بارتفاع الحرارة، مع وجود نسب رطوبة مرتفعة خلال فترات الليل.

عاجل| الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة (فيديو)كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل ستتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يعمل على خفض درجة الحرارة. اقرأ أكثر ⮕

أخبار تهمك.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. تفاصيل حالة الطقسقدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد 29-10-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة. اقرأ أكثر ⮕

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلةحذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن متوقع تغير في درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة. اقرأ أكثر ⮕

الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار الرعدية والرياح المحملة بالأتربة والغبارتستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة، وتحذير هيئة الأرصاد من تساقط الأمطار على 8 محافظات من الجمهورية اقرأ أكثر ⮕

منخفض بحري يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بأواخر أكتوبر.. هل تستمر طويلا؟ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس تشهد أجواء حارة على معظم البلاد، وخاصة في النهار، وأوضحت سبب ارتفاع درجات الحرارة اقرأ أكثر ⮕

سقوط أمطار.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. اقرأ أكثر ⮕