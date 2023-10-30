لليوم الثانى.. الإدارية العليا تواصل الفصل فى الطعون على انتخابات الرئاسة

تواصل المحكمة الإدارية العليا، لليوم الثانى على التوالى مرحلة الفصل فى الطعون على الانتخابات الرئاسية، كما حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لتكون المدة بدأت من أمس الأحد الموافق 29 أكتوبر وتستمر حتى الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 لمدة 10 أيام، للفصل فى الطعون، ويتم نشر ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية وجريدتى الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن؛ جاء ذلك حسب الجدول الإجرائى والزمنى المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد مصدر بمجلس الدولة، أن جدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، فتح باب تلقى الطعون منذ الساعة التاسعة صباح الجمعة، وأستمر حتى الساعة الرابعة عصر السبت، حسب المدة المحددة، ولم يستقبل أى طعون على المرشحين للانتخابات الرئاسية حتى نهاية المدة المحددة.

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