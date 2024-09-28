للواقعة صورة أخرى.. الاقتصادية تُبرى 3 متهمين من الإتجار بالنقد الأجنبي

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للواقعة صورة أخرى..

كما أهدرت التسجيلات بقولها: "المقرر قانونا أنه لا يجوز الاستناد إلى ما جاء بمحاضر تفريغ المحادثات الصوتية أو ما جاء بتقرير تفريغ المحادثات الهاتفية إلا كقرينة معززة للأدلة الأخرى التي يبنى عليها الحكم قضاءه، فلا يجوز أن يتخذ الحكم من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل المتهم"، وذلك في القضية رقم 724 لسنة 2024 جنايات شئون اقتصادية.

وبحسب "المحكمة": وكان من المقرر قانونا أنه لا يجوز الاستناد إلى ما جاء بمحاضر تفريغ المحادثات الصوتية أو ما جاء بتقرير تفريغ المحادثات الهاتفية إلا كقرينة معززة للأدلة الأخرى التي يبنى عليها الحكم قضاءه، فلا يجوز أن يتخذ الحكم من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل المتهم، وحيث إن المحكمة بعد أن ألمت بواقعة الدعوى، وبظروفها وملابساتها فإنها وفي مجال تقدير الواقع في الدعوى، فإنها يستعصى على وجدانها الاطمئنان إلى هذا الواقع وذلك بشأن الرواية التي قال بها ضابط الواقعة...

للواقعة صورة أخرى.. "الاقتصادية" تُبرى 3 متهمين من الإتجار بالنقد الأجنبى.. وتستند على بطلان الإجراءات رغم وجود محادثات وتسجيلات أهدرتها المحكمة..

الاتجار بالنقد الأجنبي القبض والتفتيش محكمة القاهرة الاقتصادية براءة بطلان الإجراءات

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