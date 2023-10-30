للنشر٢:٣٠م……..ماذا يحدث للبشرة عند وضع الكركم على وجه؟ مفاجأة

ضعي الخليط بالتساوي على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفيه بالماء الفاتر واتركيه حتى يجف. استخدمي هذا القناع مرة أو مرتين في الأسبوع للتحكم في الزيوت الزائدة وتقليل المسام.- دلكي الخليط بلطف على وجهك بحركات دائرية. ضعي الخليط على وجهك باستخدام قطعة من القطن.اخلطي ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع ملعقة كبيرة من مسحوق خشب الصندل وبضع قطرات من الماء. - رذاذ الوجه بالكركم والشاي الأخضر أضيفي نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم إلى الشاي الأخضر واخلطيهم جيداً.

نسكب الخليط في زجاجة رذاذ ونتركه في الثلاجة. رشي رذاذ الوجه المنعش هذا على بشرتك طوال اليوم للتحكم في الزيت وتحديث بشرتك.

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