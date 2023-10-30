للمقبلين على الزواج.. دورة تدريبية بإيبارشية بني مزار نوفمبر المقبل

ومن المقرر أن تبدأ الدورة من الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023 الي الاحد الموافق 3 ديسمبر من الساعة الرابعة مساء الي السابعة مساء وتكون بكنيسة القديسة العذراء مريم ببني مزار تحت عنوان أستعد لارتباط .

يتضمن البرنامج محاضرات عن الاعداد الجيد للزواج بحضور الانبا أنيانوس أسقف بني مزار و توابعها، و بعض من المتخصصين بمعهد المشورة و الارشاد بالمطرانية . وجاء ذلك في أطار اهتمام الكنيسة بالاسر من قبل نشأتها وأصبح حضور الدورات التدربية للمقبلين علي الزواج من ضمن الاوراق المطلوبة لاتمام إجراءات الزواج وأن الكنيسة تدعم قضية تنظيم الأسرة للأفضل.

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