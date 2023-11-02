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للمرة الأولى.. البابا فرنسيس يحضر مؤتمر المناخ في الإمارات

AlBawabaNews1 min.

قال البابا فرنسيس، إنه سيحضر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، الذي يبدأ الشهر المقبل في دبي، وهي المرة الأولى التي يحضر فيها أحد البابوات قمة من هذا القبيل منذ انطلاقها عام 1995.

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وأضاف البابا، في مقابلة مع تلفزيونية في إيطاليا، أنه يتوقع أن يزور دبي في الفترة من الأول إلى الثالث من ديسمبر.

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