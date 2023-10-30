للمرة الخامسة.. الكرة الذهبية حلم يداعب محمد صلاح

يترقب جمهور الكرة العالمية حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم خلال العام الجارى 2023، والمقدمة من مجلة"فرانس فوتبول" الفرنسية.

ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، في قائمة أفضل 30 لاعباً في جائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة على التوالي. وجاءت مراكز محمد صلاح في الكرة الذهبية خلال السنوات الماضية كالتالي: في 2018 حقق المركز السادس، وفي 2019 حقق المركز الخامس، وفي عام 2021 جاء صلاح في المركز السابع، وفي النسخة الأخيرة جاء المركز الخامس.

ويتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بالجائزة على مر التاريخ برصيد 7 مرات أعوام: 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019 و2021، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو بواقع 5 مرات، والذي يغيب عن القائمة هذا العام. headtopics.com

وحصد الفرنسي كريم بنزيما، الجائزة في نسختها الماضية عام 2022، بعد إنجازه الكبير مع ريال مدريد الإسباني في موسم 2021-2022، عندما توج مع الفريق بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.الدوري الأفريقي.. موعد مباراة الأهلى القادمة أمام صن داونز والقناة الناقلةالسيسي يوقع قانونا باستثناء قيد شركات من بعض أحكام قانون سجل المستوردين

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