للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا

سكان الأرض على موعد مع 3 ظواهر فلكية بديعة..

وتوجد العديد من الشهادات التي يتيحها البنك الأهلي لجميع العملاء سوف يكون نوع آخر من الشهادات هي شهادة الاستمارة العملة سوف تكون هي الجنيه المصري وسعر العائد سوف يكون 14% دورية صرف العائد شهريا ربع سنويا ومدة الشهادة 3 سنوات وفئات الشهادة هي 500 جنيه مصري ومضاعفاتها.

جريدة الفجر: بعد توليه مسؤولية البنك الأهلي.. طارق مصطفى المدير الفني المصري رقم 14نجح مسؤولو فريق البنك الأهلي بقيادة اللواء أشرف نصار في التعاقد مع المدرب طارق مصطفى لتولي القيادة الفنية لفريق البنك الأهلي في الموسم الجاري.

ELBALADOFFICIAL: فورد كوجا بخصم 70% لفترة محدودةتنتمي السيارة فورد كوجا لفئة السيارات الرياضية كروس أوفر وتعتبر أحد أشهر إصدارات الشركة الأمريكية في هذه الفئة، وشهدت قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها تخفيضاً يصل إلى 70% عند استيرادها من الخارج

ELBALADOFFICIAL: لفترة محدودة .. سيتروين C5 اير كروس بدون جماركتقدم العلامة التجارية الفرنسية سيتروين باقة من أقوى إصدارات الكروس أوفر الرياضية في السوق المصري، ومن أشهرها فئة C من نوع الكروس أوفر والتي يمكن استيرادها من الخارج بتخفيض يصل الى 70%

BALADTV: رئيس البنك الأهلي: حققنا أسوأ انطلاقة وطارق مصطفى قادر على النجاحقال أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، إن فريقه حقق أسوأ بداية في تاريخه منذ صعوده إلى الدوري الممتاز، بالخسارة في 5 مباريات من أصل 5 م

MOBTADA: طارق مصطفى مدربا جديدا للبنك الأهلي بعد رحيل بابافاسيليوأعلن نادي البنك الأهلي، رحيل مدربه بابافاسيليو، وجهازه المعاون، بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

ELWATANNEWS: تكريم 6 قطاعات في شركة مياه سوهاج لحصولها على شهادة الجودةرئيس مياه سوهاج يناقش معدلات أداء الشركة، وميكنة تقييم أداء العاملين، ويكرم الحاصلين على شهادات الأيزو، والمتميزين في التخطيط والتأمين الفني والاستثمار.

