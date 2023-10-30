لكسر شوكة صن داونز.. أول قرارات الأهلي لحسم الصعود إلى نهائي الدوري الإفريقي

ويسعى الأحمر لتخطي عقبة الفريق الجنوب إفريقي في مواجهة الإياب والتي تقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء القادم الموافق 1 نوفمبر، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.وتكثف إدارة القلعة الحمراء في الفترة الحالية، وعلى رأسها محمود الخطيب رئيس النادي، جهودها في مخاطبة الجهات الأمنية، لزيادة عدد جماهير الفريق في لقاء الإياب.وتريد إدارة الأهلي، الحصول على موافقة بدخول 50 الف مشجع بدلا من 30 الف، للضغط على المنافس وحسم التأهل رسميا إلى نهائي البطولة.

ويجهز المدير الفني السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، بعض التعديلات على تشكيل المارد الأحمر أمام ضيفه صن داونز، وعودة القوة الضاربة إلى الفريق بعد غياب بعض نجوم الفريق في مواجهة الذهاب، أبرزهم إمام عاشور والشحات.أهداف مباراة النصر والفيحاء اليوم 28-10-2023 في الدوري السعودي كورة لايف الآن ( 0 - 1 ) بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري الأفريقي {تقدم صنداونز}عاجل..

مصطفى يونس: كولر يستحق الاحترام رغم الخسارة أمام صن داونز.. وعبد القادر مظلومقال مصطفى يونس نجم الأهلي السابق، إن الفريق لم يظهر في حالته الطبيعية أمام صن داونز، وهو ما أدى إلى خسارته بهدف نظيف، في جوهانسبرج، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي. اقرأ أكثر ⮕

ضياء السيد: أشعر بالقلق من صن داونز..وطريقة لعب الأهلي غير مطمئنةانتقد ضياء السيد، نجم الأهلي السابق، أداء الأهلي خلال مواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي هذا الموسم. اقرأ أكثر ⮕

صن داونز يرسخ عقدة الأهلي في بريتوريا وينتصر في أول أشواط نصف نهائي الدوري الأفريقيانتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره صن داونز، بفوز الفريق الأصفر بهدف نظيف، في اللقاء الذي انتهى منذ قليل ضمن منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي. اقرأ أكثر ⮕

شوبير يطرح سؤالا لجماهير الأهلي بعد الخسارة من صن داونزخسر الأهلي بهدف نظيف من صن داونز الجنوب أفريقي خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، الأحد، باستاد لوفتوس، فى ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم. اقرأ أكثر ⮕

الأهلي يخسر بهدف من صن داونز وينتظر حسم 'تذكرة' النهائي فى القاهرةخسر الأهلي بهدف نظيف من صن داونز الجنوب أفريقي خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، الأحد، باستاد لوفتوس، فى ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم. اقرأ أكثر ⮕

الأهلي يقدم عرضا متواضعا أمام صن داونز ويخسر بهدف وينتظر حسم التأهل بالقاهرة.. الأحمر يفشل فى إنهاء 'عقدة' بطل جنوب أفريقيا على ملعبه..غياب فاعلية أوراق كولر بقيادة مروان وربيعة وأفشة وعلامات استفهام حول الهجومقدم الأهلي مباراة متواضعة أمام صن داونز الجنوب أفريقي فى اللقاء الذى جمعهما عصر اليوم، الأحد، باستاد لوفتوس فى ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم. اقرأ أكثر ⮕