لقاء مفتوح بين رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية وطلاب برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية

لقاء مفتوح بين رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية وطلاب برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويميةنظمت جامعة الدلتا التكنولوجية حوارًا مفتوحًا بين الدكتور عربى السيد كشك رئيس الجامعة وطلاب برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، بحضور الدكتور أشرف السيسى نائب رئيس الجامعة والمشرف على كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة،الدكتور إيهاب صقر رئيس برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، وأساتذة القسم.
وأضاف"كشك"، أن البرنامج يلبي احتياجات سوق العمل من التكنولوجيين الاكفاء في مجال تكنولوجيا الأجهزة التقويمية والأطراف الصناعية لتحقيق الميزة التنافسية للتكنولوجيين خريجي البرنامج في إطار أخلاقيات مهنية رفيعة. وأضاف رئيس الجامعة، أهمية توطين صناعة الأطراف الصناعية فى مصر وتوفير منتج عالى الجودة بخبرة عالمية وأياد مصرية وفق القياسات المعتمدة عالميًا، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بتقديم تعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التأهيل النظرى والتطبيقى والتدريب الميدانى، مما يساعد على استثمار العقول الشبابية، وتوظيفها الإيجابي الصحيح نحو مستقبل أفضل وتعزيز أوجه الابتكار والإبداع، بالإضافة إلى إكسابهم المزيد من المهارات والخبرات لمواكبة التطور التقني وربطهم بسوق العمل، وذلك فى ظل توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق ريادة...
واختتم اللقاء بحوار مفتوح مع الطلاب حول احتياجاتهم وتطلعاتهم لتطوير العملية التعليمية،بما يسهم فى تأهيلهم لإحتياجات ومتطلبات سوق العمل.
جامعة الدلتا التكنولوجية، تكنولوجيا الأطراف الصناع
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