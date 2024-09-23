لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير الدولة للإنتاج الحربي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ مع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال الاجتماع، قدم المهندس محمد صلاح الدين، عرضا حول نشاط عمل الشركات الإنتاجية التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، وما حققته من تقدم في أعمالها خلال الفترة الماضية، ساهم بشكل كبير في زيادة حجم إيرادات تلك الشركات. وخلال الاجتماع، استعرض الوزير عدداً من المنتجات التي يتم تصنيعها داخل الشركات، في مختلف القطاعات، والتي من بينها ما يتعلق بإنتاج الأتوبيسات الكهربائية، مشيراً إلى أنه تم تصميم وإنتاج أتوبيس مصري للنقل الجماعي يعمل بالطاقة النظيفة لتحفيز الاقتصاد الأخضر بالتعاون مع شركة MCV، موضحاً أنه تم إنتاج وتوريد عدد 110 أتوبيسات لصالح محافظتي القاهرة، والإسكندرية، كما تم التعاقد على توريد عدد 100 أتوبيس كهربي ترددي BRT لصالح شركة الاتحاد العربي للنقل البرى والسياحة"سوبر جيت".

وأشار المهندس محمد صلاح الدين، خلال العرض، إلى خط الإنتاج الخاص بإنتاج العربة بديل التوك توك، والذي يأتي في إطار جهود توطين صناعة العربات الخفيفة، من خلال التعاون مع شركة"إيتامكو" وكيل شركة"باجاج" الهندية، لافتاً في هذا الصدد إلى العقد الذي تم توقيعه مؤخراً، والذي تشمل مرحلته الأولي تجميع عدد 2800 عربة/سنة، بمعدل 250 عربة شهرياً، فيما تتضمن مرحلته الثانية تصنيع مشترك بإجمالي عدد من 20 إلى 30 ألف عربة سنوياً، وذلك بمعدل 2500 عربة/ شهرياً، وبنسبة تصنيع محلي يصل إلى 45%.

رئيس الوزراء المنتاج الحربي صناعة اقتصاد إتوبيسات كهربائية

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