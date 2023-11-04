لقاء عبد الملك الخميسي: احترام الأديان والتعايش السلمي

عبر حسابها بموقع إنستجرام: «اسمي لقاء عبد الملك عبد الرحمن الخميسي مصرية مسلمة عن أب وجد وجدة مسلمة، وأمي أشورية مسيحية، وديانتي مسلمة». وتابعت: «لكل من يهمه الأمر الذي من المفترض أنه لا تخصه ديانتي أو ديانة غيري، أنا احترم كل الشعوب والديانات والأفكار حتى لو اختلفت معها طالما لا تسبب لي ولعائلتي الصغيرة والكبيرة أي نوع من أنواع الأذى النفسي أو غيره يا سيدي الفاضل وسيدتي الفاضلة مع بعض واحترامنا لبعض واجب إنساني»
.حديثها، وقالت: «طول عمرنا عايشين وجيرانا مسيحيين وبيفطرو معانا في رمضان واحنا بنحتفل معاهم في الأعياد يعني ليس لك أي علاقة باعتقادات الآخر يجب علينا أن نتقبله بما هو عليه لأنه واجب إنساني طالما لم يسبب لك الأذى وفي النهاية الله لا يحتاج إلى وصاية البشر فالله عالم بما في القلوب». واختتمت حديثها وقالت: «الوطن يجمعنا وحدة واحدة سواءًا مسلم أم مسيحي أو أيا ما كان معتقده وأفكاره لا يحق لنا التدخل فيما لا يخصنا الدين لله وليس لإرضاء البشر كفاية بقى زهقنا من الجهل والإصرار عليه».محمد أبو داوود يدعم محمد صلاح.. اليهود ارتكبوا مجازر في غزة والمقاومة هي الحلويجز يستنكر قصف مستشفى الشفاء في غزة: الاحتلال لن يقدر على الرياحمحمد أبو داوود عن زينات صدقي : كانت مبدعة ولها كاريزما محمد أبو داوود عن القضية الفلسطينية: التخلص من الاستعمار يبدأ من المقاومة الوطنية للدولة المحتلة.. فيديوسبب تأجيل النسخة الجديدة من أوبريت الحلم العربيمحمد أبو داوود: 3 فنانين أساطير نصحوني بترك الإخراج والاتجاه للتمثيل.. فيدي
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