لقاء الخميسي: 'أوعى تنسي نفسك دي مصر المحروسة العمر كله'

على توجية رسالة تحذير، بعد حادثة سقوط صاروخ على مبنى إسعاف وسكن لمستشفى بحادث طابا صباح اليوم، وذلك عبر صفحتها الشخصية موفع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

ونشرت لقاء الخميسي صورة لعلم مصر وعلقت عليها قائلة:"أوعي تنسي نفسك دي مصر، المذكورة في القرآن.. مصر أرض الأنبياء.. مصر المحروسة العمر كله.. جيش والشعب إيد واحده". وكانت قناة «القاهرة الإخبارية»، قد أفادت بأن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية أعلن سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة بجوار أحد المبانى بجانب مستشفى طابا.

وأوضح المتحدث العسكري، أن الحادث أسفر عن اصابات طفيفة لـ 6 أفراد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقى الإسعافات اللازمة .. والحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية .أول تعليق من إلهام شاهين بعد حادث طاباحادث طابا | الصور الأولى لحادث سقوط صاروخ على مبنى إسعاف وسكن لمستشفى headtopics.com

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