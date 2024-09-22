لقاء البابا تواضروس الثاني بشباب الخريجين من أمريكا الشمالية عبر زوم

التقى قداسة ال بابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء السبت عبر تطبيق zoom على شبكة الإنترنت، شباب الخريجين من أبناء إيبارشياتنا بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا ، وذلك في مؤتمرهم الذي بدأت فعالياته أمس في فندق "دبل تري" في أرلينجتون بولاية تكساس، ومن المقرر أن يختتم غدًا الأحد.
وعقب المحاضرة أجاب قداسة البابا على أسئلة أعضاء المؤتمر، واختتم بالتأكيد على أهمية تكرار مثل هذه المؤتمرات لأبناء الكنيسة في مختلف المراحل العمرية.وزير الخارجية يلتقي سكرتيرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسياإمام عاشور: وسام إضافة قوية للأهلى وأرتاح للعب معه.. ومن الغد سنركز على السوبركلية التربية الجديدة بجامعة الأقصر أحدث الكليات التربوية على مستوى الجمهورية.. تضم قاعات دراسية مجهزة بأحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة.. ورئيس الجامعة: نتابع تجهيزها قبل دخولها الخدمة 2024/2025..
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