لفترة محدودة .. سيات أرونا بخصم 70%

تقدم العلامة التجارية سيات باقة متنوعة من السيارات الجديدة في السوق المصري، وتعتبر سيارة أرونا أحد أبرز الطرازات المرشحة للاستيراد من الخارج لاسيما بعد عودة المباردة مرة أخرى، وتخفيضها 70% .كان مجلس الوزراء قد وافق على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا. headtopics.com

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد السيارة سيات أرونا"الفئة الكاملة" بعد تخفيضها 70%بلغت قيمة الوديعة البنكية المخصصة لاستيراد سيارة سيات أرونا نحو 5,945 دولار.

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