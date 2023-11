لطيفة تعلن تأجيل ألبومها تضامنًا مع الأحداث الفلسطينية

قامت الفنانة لطيفة بالرد على أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال، وذلك فور نشره بيان اعتذار حول ضرب موقع مصري عن طريق الخطأ خلال الساعات القليلة الماضية. وكتبت لطيفة عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات تويتر"X":"هو انتو عمى ولا بتستعمووو؟؟ كل حاجه بالخطأ، مستشفيات بالخطأ؟ مدرسة الأونروا كلها أطفال بالخطأ؟ النازحين اللي هجرتوهم من بيوتهم وقصفتوهم فى الطريق بالخطأ؟".

وأردفت لطيفة:"واليوم موقع مصري بالخطأ؟؟ انتو عمي البصيرة والوجود، ووجودكم فى فلسطين هو أكبر خطأ، مافيش غير ربنا سبحانه اللى بقدرته يفعل الصح وليس الخطأ، ويمحيكم بإذنه إلى أبد الآبدين".بعد أن أعادت لطيفة نشرها.. منصات عالمية تحذف أغنية"إلى طغاة العالم"قامت بعض منصات السوشيال ميديا ومواقع الأغاني العالمية، بحذف أغنية"إلى طغاة العالم" التي غنتها النجمة لطيفة منذ سنوات، وهي قصيدة للشاعر أبو القاسم الشابي، وألحان جمال سلامة.

وكانت لطيفة أعادت نشر الأغنية، بعد تصاعد أحداث غزة، وعلقت على الفيديو الذي طرحته عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعى، قائلة:"حسبي الله ونعم الوكيل، ألا أيها الظالم المستبد.. حبيب الظلام، عدو الحياة، سخرت بأنات شعب ضعيف.. وكفك مخضوبة من دماه، وسرت تشوه سحر الوجود.. وتبذر شوك الأسى في رباه".

جدير بالذكر أن النجمة لطيفة أعلنت تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، وأشقائنا في غزة، لما يتعرضون له من اعتداءات وتجاوزت إنسانية تقوم بها قوات الاحتلال.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MOBTADA: تضامنا مع غزة.. لطيفة تعلن تأجيل طرح ألبومها الجديدأعلنت الفنانة لطيفة تأجيل طرح ألبومها الجديد، نضامنا مع القضية الفلسطينية.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: تضامنًا مع فلسطين.. لطيفة تعلن تأجيل ألبومهايواصل نجوم الوسط الفني في دعم المساندة للشعب الفلسطيني، وأعلن عدد من نجوم الوطن العربي عن تأجيل جوالتهم الغنائية وتحضير أعمالهم الفنية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني لما يمر بها أهالي قطاع غزة، فقد أعلنت الفنانة التونسية لطيفة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور 'إنستجرام' تأجيل إصدار باقي...

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

BALADTV: تضامنا مع أهل غزة.. لطيفة تعلن تأجيل طرح ألبومها الجديدأعلنت الفنانة لطيفة تأجيل طرح باقي ألبومها الجديد، وذلك تضامنًا مع أهل غزة وفلسطين، من خلال حسابها الرسمي بموقع انستجرام.

مصدر: baladtv | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: لطيفة تؤجل طرح ألبومها الجديد تضامناً مع أحداث غزةأعلنت الفنانة التونسية لطيفة عن تأجيل طرح ألبومها الجديد عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «إنستجرام» ، وذلك تضامنا مع أحداث قصف غزة .

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: لطيفة تؤجل إصدار باقي ألبومها تضامنا مع غزة: «يا رب عدي الكابوس على خير»أعلنت الفنانة التونسية لطيفة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» تأجيل إصدار باقي ألبومها الجديد تضامنا مع شعب غزة.

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: تضامنًا مع فلسطين.. تأجيل حفل شيرين عبدالوهاب بالكويتكشفت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب المنتظر بالكويت عن تأجيله، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، بسبب الأحداث الجارية من قصف وقتل من قبل جيش الإحتلال الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا قطاع غز، وكان من المقرر إقامة الحفل في الكويت يوم 9 نوفمبر ضمن مهرجان 'ليلة العمر'.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕