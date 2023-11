لطيفة تؤجل إصدار باقي ألبومها تضامنا مع غزة: «يا رب عدي الكابوس على خير»

ربنا يرحم الشهداء ويشفي المرضى ويحفظ غزة وأهلها ويا رب يعدي الكابوس ده على خير».خبير: تزايد كميات القطن اليوم في مزادات وجه بحري.. وانتظار سعر القنطار«خبز مغموس بالدم».. قصف مخبز في غزة يحول الباحثين عن «لقمة» إلى شهداء

AKHBARELYOM: لطيفة تؤجل طرح ألبومها الجديد تضامناً مع أحداث غزةأعلنت الفنانة التونسية لطيفة عن تأجيل طرح ألبومها الجديد عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «إنستجرام» ، وذلك تضامنا مع أحداث قصف غزة .

YOUM7: أحزاب بريطانيا تعاقب داعمى غزة.. 'المحافظين' يقيل موظفا طالب سوناك بدعم وقف إطلاق النار.. 'العمال' يوقف نائب برلمانى 3 أشهر بعد مشاركته بمسيرة مؤيدة لفلسطين.. ونواب يتساءلون: ما فائدة المساعدات وسط القتال؟تتخذ الأحزاب البريطانية إجراءات عقابية ضد مؤيدي فلسطين والداعين لوقف الحرب في غزة تضامنا مع المدنيين.

جريدة الفجر: تضامنًا مع فلسطين.. لطيفة تعلن تأجيل ألبومهايواصل نجوم الوسط الفني في دعم المساندة للشعب الفلسطيني، وأعلن عدد من نجوم الوطن العربي عن تأجيل جوالتهم الغنائية وتحضير أعمالهم الفنية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني لما يمر بها أهالي قطاع غزة، فقد أعلنت الفنانة التونسية لطيفة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور 'إنستجرام' تأجيل إصدار باقي...

