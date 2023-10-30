لطلاب دبلومات الدراسات العليا بحقوق عين شمس| نتائج الامتحانات التحريرية في هذا الموعد

قالت كلية الحقوق جامعة عين شمس ، إنه سوف يتم الاعلان عن ظهور نتائج الامتحانات التحريرية لدور اكتوبر بدءا من نهاية هذا الاسبوع والاستعداد من ثم للامتحانات الشفوية وفق الجداول التى سوف تعلن للطلاب .
ويحضر المؤتمر باحثون من جامعة ليون (٣) بفرنسا، وجامعة كوين مارى الانجليزية ، وجامعة الشارقة الإماراتية، والجمعية الدولية لقانون العقوبات، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومختلف الجامعات المصرية.ووزيرة الأسرة والسكان الأسبق، والمستشار محمد عبد المحسنورئيس نادى قضاة مصر، واللواء ياسر أحمد عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والأستاذ الدكتور عطا السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة.
كما وحهت الدعوة لرؤساء الهيئات القضائية ، وكبار الشخصيات من خريجى الكلية، ورؤساء الجامعة السابقين، وعمداء كليات الجامعة ، وعمداء كليات الحقوق المصرية والعربية. ويتوجه الأستاذ الدكتور محمد صافى ، عميد الكلية ، بخالص الشكر والتقدير للسادة وكلاء الكلية الأستاذ الدكتور محمد الشافعى، والأستاذ الدكتور ياسين الشاذلى، رئيس اللجنة التنظيمية ، والأستاذ الدكتور أحمد ديهوم، والدكتور أحمد خليفة، مدير مكتب التعاون الدولى، والدكتورة دعاء أبو طالب، وجميع الزملاء المشاركين فى الإعداد لهذا المؤتمر الهام. headtopics.com