لضمان حسن سير الأعمال.. رئيس مدينة الشيخ زايد يجري جولة تفقدية بالمدينة

وشملت الجولة التي قام بها رئيس الجهاز المرور على مداخل المدينة بداية من مدخل المدينة رقم 2 بمحور 26 يوليو، ثم مداخل المدينة"3، 4 ، 5 ، 6" بمحور العبور"وصلة دهشور سابقا".

إسكان النواب تضع خطة عملها لدور الانعقاد الرابع على 3 محاور إسكان الشيوخ تناقش دور المعهد القومي للتخطيط جولة تفقدية لرئيس جهاز الشروق بمنطقة"إسكان المستقبل" و"منافذ الخير" يضم 21 مجمعا..

محافظ الغربية يجري جولة تفقدية للمستشفى العام والرمد ومركز الإسعاف الرئيسي بزفتي (صور)قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة تفقدية لمستشفى زفتي العام ومستشفى رمد زفتي وذلك للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضي والمصابين والمترددين علي المستشفيات والتأكد من مدى جاهزية المستشفيات لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية. اقرأ أكثر ⮕

محافظ الغربية يجري جولة تفقدية للمستشفى العام والرمد ومركز الإسعاف الرئيسي بزفتيقام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة تفقدية لمستشفى زفتي العام ومستشفى رمد زفتي وذلك للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضي والمصابين والمترددين علي المستشفيات اقرأ أكثر ⮕

نائب رئيس جامعة الأزهر في جولة تفقدية بكلية الدراسات الإسلاميةنائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد انتظام العملية التعليمية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات في الإسكندرية، اليوم الأحد. اقرأ أكثر ⮕

وكيل «تعليم الغربية» يشدد على الاهتمام بنظافة المدارس والتزام الطلاب بالحضورتابع المحاسب ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير العملية التعليمية بمدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية. اقرأ أكثر ⮕

رئيس أزهر مطروح يطمئن على سير العملية التعليمية بمعهد «علوش» الأزهريتفقد الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الأحد، معهد «علوش» الأزهري، لمتابعة سير العملية التعليمية وللاطمئنان على انتظام العملية التعليمية. اقرأ أكثر ⮕

رئيس منطقة مطروح الأزهرية يتفقد سير العملية التعليمية بمجمع علوش الأزهريتفقد الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية،، سير العملية التعليمية بمجمع «علوش» الأزهري، للاطمئنان على انتظامها، اقرأ أكثر ⮕