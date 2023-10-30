لضعف المستوى الدراسي.. إحالة 3 مدارس للشئون القانونية بقنا

تواصل الإدارة التعليمية بدشنا بقيادة وفاء رشاد خلف الله، مدير عام الإدارة، زيارتها المفاجئة للمدارس لضبط العملية التعليمية وانتظامها، وذلك وفقًا لتعليمات الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا. وذلك من خلال لجنة مكبرة، ضمت السيد عبد الحميد عبده، مدير إدارة المتابعة، وإسماعيل خلف الله، مدير المرحلة، وأحمد حلمى، مدير التعليم الثانوي، وإبراهيم الدسوقى، مسئول قسم الإحصاء، والسيد عزب عبد ربه، رئيس قسم التوجيه المالي بالإدارة.

وتفقدت اللجنة المكبرة برئاسة"رشاد" مدرسة أولاد حمادي الابتدائية بقرية أبو دياب شرق، وأجرت تقييمًا لمستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ في مادة العلوم داخل فصول المدرسة. وقررت إحالة معلمة مادة العلوم للشئون القانونية، لضعف مستوى التلاميذ الدراسي في المادة. كما تفقدت حجرة الاقتصاد المنزلي بالمدرسة، وقررت إحالة معلمة الاقتصاد المنزلي للتحقيق، لعدم تفعيل المنهج وسوء نظافة الحجرة.

كما تفقدت اللجنة المكبرة مدرستي الشرابلة الابتدائية والاعدادية بقرية أبو دياب شرق، وتابعت الحجرات الدراسية وتقييم التلاميذ دراسيًا وتفعيل الإشراف اليومي ونظافة المدرسة. كما تفقدت حجرة مناهل المعرفة بالشرابلة الإعدادية، وقررت تحويل المسئول للشئون القانونية، لعدم استيفاء السجلات ونظافة الحجرة. وقررت"رشاد" تحويل المدرستين للشئون القانونية، لمخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للعملية التعليمية. headtopics.com

وأكدت"رشاد" على استمرار جولات اللجنة المكبرة المفاجئة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، مشيرة إلى اهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية واتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها على الإبداع والابتكار، على اعتبار أن التعليم يعد أحد الركائز في التنمية والبناء.

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