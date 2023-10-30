لخلافات الجيرة.. ضبط عامل تعدى بالضرب على سائق وقتله بكفر الشيخ

تلقى مركز شرطة كفرالشيخ بمديرية أمن كفرالشيخ، بلاغا من مستشفى باستقبالها (سائق، مقيم بدائرة المركز) مصاب بكسور وكدمات متفرقة بالجسم وتوفي خلال تلقيه الإسعافات الطبية.

بالفحص تبين تعدي عامل، مقيم بدائرة المركز، على المجنى عليه بالضرب بعصا"شومة" كانت بحوزته وإحداث إصابته التى أودت بحياته، وذلك خلال تواجدهما بمحل إقامتهما لخلافات الجيرة.

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