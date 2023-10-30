لحظة الحقيقة.. موقع عبري يكشف تفاصيل خطة خداع حماس لـ'المخابرات الإسرائيلية'

قال موقع"سروجيم" العبري، إن وحدات التنصت التكنولوجية التابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلية توقفت عن الاستماع إلى ما يحدث في قطاع غزة بسبب التصور أن الجهد غير ضروري.

وبحسب التقرير، توقفت الوحدة 8200 عن الاستماع إلى ما يحدث في القطاع قبل عام من هجوم حماس “طوفان الأقصى”، لأنهم اعتبروها مضيعة للجهد وأن حركة حماس تم ردعها. وفي أعقاب ذلك، أوضح التقرير أن رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار لم يكن يعرف ما إذا كان النشاط الذي شوهد في قطاع غزة في صباح الهجوم هو تدريب آخر أم لحظة الحقيقة.

ووفقا للتقرير فإن مسؤولي الاستخبارات والأمن القومي الإسرائيليين، الذين أقنعوا أنفسهم بأن حماس ليس لديها مصلحة في الذهاب إلى الحرب، افترضوا في البداية أن الأمر كان مجرد تدريب ليلي. وعلى الرغم من القدرات التكنولوجية الإسرائيلية، ذكر التقرير أن مقاتلي القسام خضعوا لتدريب مكثف على الهجوم، ولم يتم اكتشافهم فعليًا لمدة عام على الأقل. headtopics.com

وأوضح التقرير أن مقاتلي القسام، الذين تم تقسيمهم إلى وحدات مختلفة ذات أهداف محددة، كان لديهم معلومات مفصلة عن القواعد العسكرية الإسرائيلية داخل مستوطنات غلاف غزة. وأشار التقرير أيضا إلى أن وكالات التجسس الأمريكية توقفت هي أيضا إلى حد كبير عن جمع المعلومات الاستخبارية عن حماس وخططها في السنوات الأخيرة، معتقدة أن إسرائيل تراقب أنشطة حركة المقاومة.

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