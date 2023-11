لجنة حقوقية أممية: لا منتصرين في حرب يقتل فيها آلاف الأطفال

أكدت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، أنه لا يوجد منتصرون في حرب يقتل فيها آلاف الأطفال، معربة عن إدانتها لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في قطاع غزة. وقالت اللجنة المستقلة التي تراقب مدى امتثال الدول لاتفاقية حقوق الطفل، في بيان اليوم، إن اللجنة تدعو إلى وضع حد للأضرار التي يتم إلحاقها بحياة الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء القطرية"قنا".يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت أن حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعب فلسطين نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى 8850 شهيدا، وأكثر من 24 ألف جريح.

وأضافت خلال التقرير اليومي الصادر عنها، اليوم الأربعاء، إن 8720 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 130، والجرحى إلى 2100، وذلك منذ السابع من أكتوبر الجاري.

ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته الجوية والبرية والبحرية على قطاع غزة وسط حصار مطبق على القطاع، ومنع كامل لدخول المساعدات في ظل الاحتياجات المتزايدة للأساسيات الضرورية من أدوية ومياه صالحة للشرب وغيرها.

وكانت آخر المجازر التي يرتكبها الاحتلال إعادة قصفه لمربعات سكنية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة اليوم، وأسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى حتى الآن.الحوثيون: مستمرون في إطلاق الصواريخ والمسيرات على جيش الاحتلال

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELWATANNEWS: «حقوق إنسان النواب»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب تستوجب ملاحقتهقالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية وتهجير قسري بحق الأطفال والنساء والشيوخ من

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: بطل حرب أكتوبر يروي لحظات العبور: «كنا بنجري بالقوارب المطاطة من الفرحة»العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر- تحدث عن لحظات العبور للجيش المصري في حرب أكتوبر 73، وبعض الذكريات التي لا تزال محفورة في وجدانه، وأهمها لحظة العبور

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: العقيد حلمي زكي: لولا فكرة «غلق مواسير النابالم قبل العبور» لما نجحت الخطةالعقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر- أكد انه لا يوجد رئيس دولة في العالم يمكنه اتخاذ قرار معركة «أكتوبر» في ظل الموقفين المصري والإسرائيلي

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: عاجل| مدير مكتب المفوضية السامية في نيويورك يتقدم باستقالته احتجاجًا على ما يحدث في غزةأعلن مدير مكتب المفوضية السامية بنيويورك، استقالته احتجاجًا على تعامل هيئات أممية مع الوضع في غزة،

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: أمين مساعد 'الجامعة العربية': إسرائيل لا تستجيب لمحاولات الضغط لوقف حرب غزةأمين مساعد الجامعة العربية إسرائيل لا تستجيب لمحاولات الضغط لوقف حرب غزة | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: وزارة الصحة فى غزة: آلاف الجثث لا تزال تحت الأنقاضقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن آلاف الجثث لا تزال تحت الأنقاض في القطاع، ولم يتم الوصول إليها حتى الآن.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕