لجنة التأديب بالفيفا تمنع روبياليس من أي نشاط كروي لمدة ثلاث سنوات

طائرات حربية إسرائيلية تحيط مُستشفيين في قطاع غزة بحزامين ناريين بعد التهديد بقصفهمامصرع الممثل ماثيو بيري بطل مسلسل فريندز غرقا في منزلهنشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 1:26 م | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 1:32 م

ذي صلة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة ثلاث سنوات، إثر اعتبارها أنه انتهك المادة 13 من قانون فيفا التأديبي. وتتعلق هذه القضية بالأحداث التي وقعت خلال نهائي كأس العالم للسيدات يوم 20 اغسطس الماضي وقيام روبياليس بتقبيل لاعبة في المنتخب على الفم عقب نهائي كأس العالم 2023 للسيدات والتي تم على إثرها فرض عقوبة إيقاف مؤقت بحق روبياليس لفترة مبدئية تمتد لتسعين يوماً.

وأخطرت اللجنة التأديبية روبياليس اليوم بتفاصيل هذا القرار، والذي بموجبه فإن أمام روبياليس عشرة أيام ليتقدم بطلب للحصول على حيثيات الحكم ، مع العلم أن القرار خاضع لإمكانية الاستئناف أمام لجنة الإستئناف بالفيفا. headtopics.com

وجدد الاتحاد الدولي لكرة القدم التأكيد على التزامه المطلق باحترام نزاهة جميع الأشخاص، والحرص على تطبيق قواعد السلوك اللائق الأساسية.

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