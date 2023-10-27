لجنة أممية تطالب بـ «وقف فوري وكامل لإطلاق النار» في غزة

طالبت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة 27 أكتوبر، بتطوير وتنفيذ"وقف فوري وكامل لإطلاق النار"، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الجاري، حسبما أفادت وكالة"وفا" الفلسطينية.

ودعت إسرائيل، إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها الدولية، ولا سيما تلك المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي صادقت عليها إسرائيل عام 1979. وأشارت اللجنة الأممية إلى قلقها الشديد من القرار الذي اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتشديد الحصار الذي طال أمده على قطاع غزة، وقطع الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والمياه والكهرباء والأدوية والمحروقات، وهو ما يرقى إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي ضد 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة.

وأعربت اللجنة، عن قلقها البالغ إزاء القرار الإسرائيلي الصادر في 12 أكتوبر والذي أمر 1.1 مليون فلسطيني في شمال غزة بالانتقال إلى جنوب غزة في غضون 24 ساعة، بما في ذلك أولئك الذين لجأوا إلى منشآت الأمم المتحدة. headtopics.com

وأعربت عن صدمتها العميقة من الهجوم العسكري الإسرائيلي الوحشي والعشوائي المستمر على قطاع غزة، لا سيما الغارات الجوية التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 7 آلاف فلسطيني، من بينهم ما لا يقل عن 2900 طفل، وإصابة أكثر من 18400 منذ السابع من الشهر الجاري، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1,600 شخص، من بينهم 900 طفل، محاصرين تحت الأنقاض في غزة، وتدمير عشرات الآلاف من المنازل.

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